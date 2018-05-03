T24 LogoT24 Logo
Gündem

3 kişinin yanarak ölümüne neden olan cezaevi firarisi KKTC'de yakalandı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- İNGİLTERE'nin başkenti Londra'da, bir apartmanı ateşe verip, 3 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan cezaevi firarisi Yılmaz Gümüş (45), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nd

03 Mayıs 2018 14:12

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- İNGİLTERE\'nin başkenti Londra\'da, bir apartmanı ateşe verip, 3 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan cezaevi firarisi Yılmaz Gümüş (45), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC) yakalandı.
​Londra\'da kendisini aldattığını ileri sürdüğü kız arkadaşının yaşadığı apartmanı kundaklayıp, çıkan yangında Daniel Orzechowsky, Gabriela Orzechowsky ve Musa Bala Bangura\'nın ölümüne neden olan Yılmaz Gümüş, İngiltere\'de yargılandığı davada 2005 yılında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılarak Türkiye\'ye iade edildi. Gümüş, cezasını çektiği cezaevinden 2015 yılında firar etti. KKTC\'ye kaçtığı belirlenen Yılmaz Gümüş, Girne\'de polisin bir eve düzenlediği operasyonda gözaltına alındı. Gümüş\'ün üzerinde İbrahim Ahmet Güney adına hazırlanmış sahte \'Kıbrıs Cumhuriyeti\' kimliği çıktı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sefa KARAHASANLEFKOŞA DHALondraGümüşKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTCOrzechowsky Gabriela OrzechowskyMusa Bala BanguraTürkiyeKKTCYılmaz Gümüş GirneAhmet GüneyCumhuriyetiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24