3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes'in avukatı: İcra takibini ben başlattım; müvekkilimin haberi yoktu

İzmir-Aydın Otoyolu'nda önünde seyreden otomobile çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes'in 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verilmişti. Ailenin hayatta kalan tek üyesine karşı 83 bin liralık icra takibi başlattı. Takibin gerekçesini, anne-babası ile kardeşini kazada kaybeden Ahmet Mert Özçelik’in açtığı tazminat davasında kendisine çıkan vekalet ücreti oluşturdu. Serbes’in avukatı, yaptığı açıklamada “Müvekkilimin bu takipten haberi yoktu. Takibi ben yaptım” dedi.

Ceza davası devam ederken Özçelik ailesinden geriye kalan tek kişi olan Ahmet Mert Özçelik, Serbes’e karşı 4,5 milyon liralık tazminat davası açtı. Yapılan yargılama sonrası mahkeme, Serbes’in 1,4 milyon lira tazminat ödemesine hükmetti. Mahkeme, tazminat talebinin ret olan kısmına ilişkin ise çıkan vekaletname ücretinin ise Özçelik’in ödemesine karar verdi.

Serbes'in haberi yokmuş

Hürriyet'in haberine göre, Serbes’in avukatı Ezel Demirkol, 81.800 liralık vekaletname ücretini faizi ile birlikte işleme koydu. Toplam 82.959 liralık alacak için Özçelik’e ödeme emri gönderdi. Av. Demirkol, yaptığı açıklamada “Bu takip talebinden müvekkil Emrah Serbes’in haberi yok. Mahkemenin verdiği vekaletname ücreti. Anılan tutarı da ben takibe koydum. Müvekkil bu konularda hassas biri” dedi.

Tazminat da faiziyle birlikte 2 milyon TL oldu

Öte yandan, Serbes’in ödemesine karar verilen 1.4 milyon liralık tazminat kararının da icraya konulduğu öğrenildi. Söz konusu tutar, faizi ile birlikte 2 milyon TL olarak işleme konuldu.

'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Serbes, son çıkan infaz düzenlemesi ile 4 yıl 2 ay 28 gün erken tahliye olacağı gündeme gelmişti.