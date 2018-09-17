3 kişinin öldüğü saldırıda keşif talebi kabul edilmedi

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta, kına gecesinden dönülen otomobile pompalı tüfekle yapılan saldırı sonucu 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgili açılan davada 3\'ü tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanık avukatının keşif talebi mahkeme heyetince reddedildi.

Zonguldak Kumtarla köyünde 18 Ağustos 2017 tarihinde meydana gelen olayda, kına gecesinden dönen Şeref Akyüz (39) yönetimindeki 67 SL 348 plakalı otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda Akyüz\'ün yanı sıra oğlu Uğur (14) ve kuzeni Soner Akyüz (34) öldü. Komşularının oğlu Tolga Köse (19) ise yaralı kurtuldu. Olayın ardından gözaltına alınan Erdem, ağabeyi Şaban ve dayısı Murat Akyüz tutuklandı. Erdem Akyüz\'ün annesi G.A. ve akrabaları T.P., İ.P. ile T.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Orman arazisi yüzünden aralarında husumet bulunan iki ailenin kına gecesinde kavga ettikleri, Erdem Akyüz\'ün de saldırıyı bu yüzden gerçekleştirdiği iddia edildi.

Tutuklu sanıklar hakkında, \'haksız tahrik altında kasten adam öldürme\' suçundan 60\'ar yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Erdem, ağabeyi Şaban ve dayısı Murat Akyüz ile tutuksuz sanıklar G.A., T.P., İ.P. ve T.K. ile her iki tarafın yakınları ve avukatlar katıldı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların avukatının bir önceki duruşmada talep ettiği keşif talebini değerlendirdi. Heyet, dosyanın mevcut durumu, toplanan delilleri gerekçe göstererek keşif talebini reddetti. Ayrıca sanıkların tahliye talebi de mahkeme heyetince kabul edilmedi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

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