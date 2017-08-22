3 kişinin öldüğü kazada, otomobillerin çarpışma anı görüntüleri ortaya çıktı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR- Mardin karayolunda 3 kişinin ölümü, 1 kişinin yaralanması ile sonuçlanan 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştı, yol üzerindeki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır-Mardin karayolunun 17\'nci kilometresinde dün meydana gelmişti. Bülent Ay yönetimindeki 21 TB 304 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Şehmuz Koşan yönetimindeki 21 TD 100 plakalı otomobilin çarpıştı. Kazada Şehmus Koşan, Mehmet Şerif Çiftçi ile Orhan Akgül öldü yaralı kurtulan Bülent Ay\'ın hastanede tedavisi sürüyor.

Otomobillerin kafa kafaya çarpışması anı, yakınlarında bulunan bir akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde otomobillerin çarpıştığı an ve sonrasında olanlar detaylarıyla yer aldı.

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