3 kişinin öldüğü fabrika mühürlü ve ruhsatsız çıktı

Tuzla’da boya ve vernik üzerine çalışan bir fabrikada meydana gelen patlamada üç kişi öldü. Fabrikanın çalışma ruhsatı olmadığı ve mühürlendiği ortaya çıktı.

İstanbul Tuzla'da boya ve vernik üzerine çalışan sanayi sitesindeki fabrikada bugün yaşanan patlama sonucu üç kişi öldü. Gazete Duvar'dan Hazal Ocak imzalı habere göre, söz konusu fabrikanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri tarafından 2021 yılı sonunda ruhsatı olmadığı için mühürlendiği öğrenildi.

Saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, üç kişi hayatını kaybederken 9 kişi de yaralanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İBB Ruhsat Müdürlüğü: Fabrikanın çalışma ruhsatı yok

Patlamanın ardından olay yerine giden İBB ve Tuzla Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Düzgün Acar, patlamayla birlikte fabrikanın enkaza döndüğünü ve patlama seslerinin ilçe genelinden duyulduğunu anlattı. Acar, patlamanın yaşandığı fabrikanın çevresindeki binalarda da hasarlar olduğuna dikkat çekerek, “Çevredeki bütün fabrikaların cam, çerçeveleri inmiş. Patlama bir hayli büyük. Ölü sayısının 3’le sınırlı kalması mucize gibi. Ölümlerin daha fazla olmamasının nedeni o sırada fabrika çok az kişinin çalışıyor olması çünkü patlama cuma namazı saatine denk geliyor. İnsanların olmaması mucize” dedi.

Acar, fabrikanın ruhsatının olmadığına ilişkin iddialar olduğunu da dile getirdi. İBB Ruhsat Müdürlüğü tarafından yapılan kontrolde söz konusu fabrikanın çalışma ruhsatının olmadığı görüldü. İBB kaynaklarından edinilen bilgilere göre fabrikaya başvurusunun yapılması gerektiği söylendi ancak şirket başvuru yapmadı. Bunun üzerine İBB zabıta ekipleri 2021 yılı sonunda fabrikayı mühürledi.