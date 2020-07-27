3 kişinin Koronavirüs testi pozitif çıkınca, 80 bin kişi için tahliye kararı alındı

Vietnam, 3 kişinin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması sonrası çoğunluğu yerli turistlerden oluşan 80 bin kişiyi ülkenin tatil bölgelerinden birisi olan Danang'dan tahliye etme kararı aldı.

Reuters'ta yer alan habere göre, çoğunluğu yerli turistlerden oluşan 80 bin kişinin ülkenin tatil bölgelerinden birisi olan Danang'dan tahliye edilmesine karar verildi.



Söz konusu karar bölgede 3 kişinin Koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası alındı. Tahliye planı kapsamında Danang'dan 11 farklı kente en az 100 uçuş gerçekleştirilecek.

Vietnam'da ölüm yaşanmadı

Bugüne kadar 500'den az vakanın görüldüğü Vietnam'da henüz Koronavirüs nedeniyle can kaybı yaşanmadı. Uzmanlar bunun ülkenin aldığı katı önlemler ile mümkün olduğunu belirtiyor.

Vietnam, ülkede ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği 23 Ocak’tan haftalar önce Koronavirüs salgını için hazırlanmaya başlamıştı



O zamanlar, Çin makamları ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), virüsün insandan insana bulaştığına dair "açık bir kanıt" bulunmadığını ileri sürmüşlerdi.