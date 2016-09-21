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Politika

3 kişilik çağrı heyeti MHP'den ihraç edildi

MHP tüzüğünün 11. maddesinin ihlali gerekçesiyle 3 kişilik çağrı heyetinden Ayhan Erel, Ali Sağır ve Mehmet Bilgiç parti üyeliğinden ihraç edildi

21 Eylül 2016 14:52

MHP tüzüğünün 11. maddesinin ihlali gerekçesiyle 3 kişilik çağrı heyetinden Ayhan Erel, Ali Sağır ve Mehmet Bilgiç parti üyeliğinden ihraç edildi.

Partinin Disiplin Kurulu, olağanüstü kurultay için oluşturulan 3 kişilik Çağrı Heyeti'nin üyeleri Ayhan Erel, Ali Sağır ve Mehmet Bilgiç'in parti üyeliğinden "kesin çıkarma" cezasıyla cezalandırılmalarına karar verdi.

'FETÖ' soruşturması kapsamında Aksaray’da gözaltına alınan Ayhan Erel daha sonra savcılık tarafından serbest bırakılmıştı. MHP'de daha önce genel başkan adayı Meral Akşener partiden ihraç edilmişti.

MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk'ün yaptığı yazılı açıklama şöyl:

"Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü'nün 11., 79. ve 81. maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin çıkarma cezası ile cezalandırılması istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş bulunan Ayhan Erel, Ali Sağır ve Mehmet Bilgiç hakkında düzenlenen disiplin soruşturması dosyası münderecatı Merkez Disiplin Kurulu'nca müzakere edilmiş, müzakereler sonucunda yapılan gizli oylama ile, Milliyetçi Hareket Partisi MHPAksaray İli, Merkez İlçe Teşkilatı üyesi Ayhan Erel'in, MHP Trabzon İli, Vakfıkebir İlçe Teşkilatı üyesi Ali Sağır'ın, MHP Bursa İli, Nilüfer İlçe Teşkilatı üyesi Mehmet Bilgiç'in her biri için ayrı ayrı olmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü'nün 78/4 - (c) , (e) , (g) , (h) ve (i) maddeleri uyarınca parti üyeliğinden 'kesin çıkarma' cezası ile cezalandırılmasına, 21.09.2016 tarihinde katılanların oy birliği ile karar verilmiştir."

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