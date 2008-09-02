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Yaşam

3 kişi damdan düşerek öldü

Şanlıurfa'da son bir haftada damdan düşen üç kişi hayatını kaybetti

02 Eylül 2008 03:00

İlk olay, geçen pazar günü Akçakale’ye bağlı Salihler Köyü’nde meydana geldi. Evlerinin damında oyun oynayan 8 yaşındaki Ömer Faruk Günay, dikkatsizlik sonucu dengesini kaybedince yere düştü. Akçakale Devlet Hastanesi’ne götürülen Günay, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Dün, merkeze bağlı Hamzababa Köyü’nde oturan 16 yaşındaki Sıdıka Kara ise, uyumak için çıktığı evlerinin damında dengesini kaybederek düştü. Kara, olay yerinde yaşamını kaybetti.

Viranşehir’e bağlı Başköy mezrasında da evlerinin damında oyun oynayan 2 yaşındaki Necmi Cansever, beton zemine düştü. Ağır yaralanan küçük çocuk, götürüldüğü Viranşehir Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Her üç olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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