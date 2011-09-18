-3 kişi 6 bildi ANKARA (A.A) - 17.09.2011 - Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 3 kişi, 952 bin 265 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kazanan talihlilerin kuponlarını Ankara-Çankaya, İzmir-Dikili ve İstanbul-Eseryurt'taki bayilerde yatırdığı belirtildi. Bu haftaki çekilişte, 5 bilen 532 kişi bin 193 lira, 4 bilen 20 bin 396 kişi 23 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 339 bin 912 kişi 3 lira 95'er kuruş ikramiye alacak. Bu haftaki çekilişte, toplam 5 milyon 313 bin 431 lira 50 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 2 milyon 377 bin 392 lira 2 kuruş, KDV olarak 1 milyon 575 bin 170 lira 76 kuruş ve Şans Oyunları Vergisi olarak da 880 bin 515 lira 56 kuruş aktarılacak.