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3 kiloluk mantar şaşırttı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da bulunan 3 kiloluk et mantarını görenler şaşırıyor

07 Aralık 2017 19:52

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da bulunan 3 kiloluk et mantarını görenler şaşırıyor.
Bodrum\'da kaptanlık yapan evli ve 2 çocuk babası Mustafa İnce\'nin (32) Gümüşlük Mahallesi Değirmenler Mevkiinde bulduğu yaklaşık 3 kiloluk et mantarı, ilgi çekti. Yağmurlarla birlikte çıntar ve mantar mevsiminin başladığını belirten İnce, yine mantar toplamak için Değirmenler mevkiine gittiğinde, bir ağacın altında dev mantarı görünce çok şaşırdığını söyledi. İnce, \"Yöremizde mantar mevsimi başladı. Toplanacak mantarları iyi biliriz. Bulduğum mantarın köküne baktığımda tek bir kökten oluştuğunu gördüm, çok şaşırdım. Çünkü et mantarları genellikle 50-150 gram arasında değişir, yani küçüktür. Bu mantar ise yaklaşık 3 kilo ağırlığında. İlk kez bu kadar büyük bir mantarı bölgemizde gördüm, görenler de çok şaşırdı\" dedi.

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