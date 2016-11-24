3 kilo esrarı prezervatif içine koyup yutan üç kişi yakalandı

İstanbul Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Afrika ülkelerinden elde edilen uyuşturucu maddelerin Türkiye'ye getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, uyuşturucu taşıdığından şüphelendiği yabancı uyruklu 3 kişinin midelerinde 317 prezervatif içinde esrar ele geçirdi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, 13 Kasım Pazar günü Atatürk Havalimanı'nda risk analizi yöntemiyle yaptığı çalışmalarda Afrika ülkelerinden gelen E.B. (19), A.K.Ç. (39) ve A.K. (34) Atatürk Havalimanı'nda gözaltına aldı.

317 prezervatif içinde 3 kilo 490 gram esrar

Polis ekipleri, uyuşturucu taşıdığından şüphelendiği yabancı uyruklu 3 kişinin üzerinde yapılan aramalarda bir şey bulamadı. Bunun üzerine şüphelilerin, uyuşturucu maddeyi kapsül halinde yutmuş olabileceğini değerlendirerek E.B., A.K.Ç. ve A.K.'yi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Hastanede sindirim sistemi röntgen filmi ile kontrol edilen 3 şüphelinin içinde uyuşturucu olan toplam 317 kapsül halinde içinde 3 kilo 490 gram esrar bulunan prezervatif yuttukları ortaya çıktı.

Uyuşturucu maddeleri getirten ve çıkmasını sağlayan şüpheliler yakalandı

Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu E.B., A.K.Ç. ve A.K.'nin uyuşturucu maddeleri teslim edeceği M.G.(35), E.A.(41) ve uyuşturucu maddeleri mideden çıkartmak için gerekli ilaçları temin eden A.B.Ö.(24), S.H.T.(25) isimli şüpheliler de yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 50 paket müshil ilacı, 1 tabanca ve 15 mermi ele geçirildi.

3'ü yabancı 7 kişi tutuklandı

Vatan Caddesi'nde bulunan Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 3'ü yabancı uyruklu toplam 7 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi polis kameraları tarafından görüntülendi. 7 şüpheli çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.