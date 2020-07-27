3 kez yüksekten düştü, elektrik çarptı, suda bayıldı, kaza geçirdi, tüfekle vuruldu; arkadaşları "Kedi gibi 9 canlısın" diyor!

3 kez yüksekten düştü, 1 kez elektrik akımına kapıldı, trafik kazası geçirdi, pompalı tüfekle vurularak yaralandı ve boğulma tehlikesi geçirdi. Plajda eşiyle mısır satan Mehmet Övet'e arkadaşları, "Kedi gibi 9 canlısın, 2 canın kaldı" diyor.

Marmarisli elektronik teknisyeni Mehmet Övet, ölümle ilk kez 7 yaşındayken burun buruna geldi. Ailesinin oturduğu üç katlı apartmanın korkulukları olmayan terasında oynarken, dengesini kaybedip, 7 metre yükseklikten düşen Övet, kaldırıldığı hastanede 4 gün yoğun bakım ünitesinde kaldı.



Tedavisinin ardından hastaneden çıkan Övet, 7 ay sonra bu defa Marmaris Yat Limanı'nda, daldığı denizin 6.5 metre derinliğinde bir teknenin paletlerine yapışan midye kabuklarının vücudunda kesiklere neden olması sonucu suda bayıldı. Kanlar içinde kalan Övet'in kalbi durdu. Suda boğulmak üzere olan Övet'i, 9 metre derinlikten vatandaşlar çıkardı, duran kalbi doktorlar tarafından çalıştırıldı.

Anten takarken çatıdan düştü

İlkokulu bitirdikten sonra eğitimine devam etmeyip, bir elektrik firmasında çırak olarak işe başlayan Övet, şansızlıklarından burada da kurtulamadı. 1991 yılında Övet, ustası ile bir asansörü tamir etmek isterken elektrik akımına kapıldı.



Apar topar toprağa yatırılan Övet'in, müdahalede bulunulmasına rağmen duran kalbi, doktorlar tarafından çalıştırıldı. Tekrar hayata döndürülen Övet, iyileşip işinin başına döndüğünde kalfalığa yükseldi.

Kapalı Çarşı'daki bir apartman içinde çanak anten takmaya çalışırken dengesini kaybedip 9 metre yükseklikten beton zemine düştü. Hastanedeki tedavisi sonrası tekrar işinin başına dönen Övet, 11 ay sonra bu defa Kordon Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın terasında çanak anten takarken, çürümüş korkuluğun kırılmasıyla, düşüp alt kattaki bir iş yerinin tentesine çarpıp, yere çakıldı. Vücudunda kırıklar meydana geldi.

Vücuduna 15 dom dom kurşunu isabet etti

Mehmet Övet, 2008 yılında ise köfte siparişi verdiği işletmenin ustasıyla arasında çıkan tartışma sonucu Kemeraltı Mahallesi Kaymakamlık Lojmanı önünde pompalı tüfekle vuruldu. Vücuduna 15 dom dom kurşunu isabet eden Övet, ağır yaralandı. 60 gün özel hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gördü. Vücudundaki kurşunlardan 10'u ameliyatla çıkartıldı.



Ancak kasıklarında kalan 5 dom dom kurşunu tehlikeli yerde olduğu için alınamadı. Övet, bu nedenle ömür boyu kasığındaki kurşunlarla yaşamaya mahkum kaldı.

Kaza geçirdi

Övet, son olarak da 2014 yılında iş çıkışı evine giderken motosikletine Yeni Datça Yolu Mola Kent mevkiinde yolcu transfer minibüsünün çarpması sonucu yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde; 8 kırık, akciğerlerinde 2 kesik, beyninde 7 ayrı ödem oluşan, bağırsağının 1.5 metrelik bölümü ameliyatla alınan Övet, bu defa 78 gün yoğun bakım sevisinde tedavi görüp yaşama döndü.



Yaşadığı bu 7'inci talihsizliğin ardından Övet, sağlık heyetine başvurup yüzde 79 bedensel engelli raporu aldı ve malulen emekli oldu.