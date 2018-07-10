3. kez karşı karşıya gelecekler; işte dünya kupalarındaki Fransa-Belçika rekabeti

T24- Spor Servisi

FIFA 2018 Dünya Kupası yarı final müsabakasında Fransa ile Belçika bugüne kadar 73 kez karşı karşıya geldi. Belçika'nın 30'a 24'lük üstünlüğü olduğu rekabette, 19 karşılaşmada beraberlikle sonlandı.

Her iki ülke Dünya Kupası tarihinde ise 2 kez karşı karşıya geldi. Fransa, Belçika'ya karşı her iki mücadeleyi de kazanan taraf oldu.

İlk maç 1938 Dünya Kupası'nda

Fransa ile Belçika dünya kupaları tarihinde ilk kez Fransa'nıne v sahipliğini yaptığı 1938 Dünya Kupası ilk turunda karşı karşıya geldi. Paris'te oynanan mücadelede Fransa Mile Veinante ve Jean Nicolas'ın attığı 2 golle maçtan 3-1'lik üstünlükle ayrıldı. Belçika'ın tek golünü Henri Isemborgh kaydetti.

İki ülke dünya kupalarında Meksika'daki 86 Dünya Kupası'nda 4.'lük maçında karşı karşıya geldi. Maçı 4-2 kazanan Fransa, Gary Lineker ve Maradona'nın damga vurduğu turnuvada 3. oldu.

Fransa ile Belçika bu akşam dünya kupaları tarihinde üçüncü kez karşı karşıya gelecek. St.Petersburg Arena'daki mücadele saat 21:00'de başlayacak.