3. kez baba olan G.Saray başkanı Yunan sevgilisiyle tatile çıktı

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal yoğun transfer çalışmaları ve iş hayatından fırsat buldukça tatil yapmayı da ihmal etmiyor. Aysal, Yunanlı sevgilisi Fani ve bebeğiyle Yunanistan’ın Skiathos adasına giderken, objektiflerden kaçamadı. Adaya Barbie isimli muhteşem bir yatla gelen Aysal’ın gün boyunca geçirdiği keyifli dakikalar an be an görüntülendi. 71 yaşında 3. kez baba olan Aysal’ın birkaç ay önce doğan bebeği ilk kez Skiathos adasında objektiflere yansırken, Galatasaray başkanının çevresindeki koruma ordusu dikkatlerden kaçmadı. Sevgilisi ve minik bebeği ile yakından ilgilenen ve tatilin tadını doyasına çıkaran Başkan Ünal Aysal’ın mutluluğu adeta gözlerinden okunuyordu.



'Gençlerden eksiğim yok'



Ala Şirin (41) ve Ceyla Aysal (39) isimli iki kızı bulunan üç torun sabihi Ünal Aysal, yeni bebeği dünyaya gelmeden önce Vatan Gazetesi’nde çıkan bir açıklamasında “Düzenli sporumu yapıyorum. Gençlerden hiçbir eksiğim yok” ifadelerini kullanmıştı.



Neden Barbie?



Ünal Aysal bir röportajında 50 metrelik teknesine niye Barbie adını verdiği sorulduğunda, “Çünkü kadınların oyuncağı bebektir. Erkeklerin bebeği ise teknedir” yanıtını vermişti.

Transferlerin geciktiğini kabul eden Aysal, “Yeterli sayıda kaliteli oyuncular kadromuza girecek. Yakında herkes bu konuda ne kadar yanıldığını görecek” dedi.

Başkan Ünal Aysal, Kanaltürk’e gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulunurken, taraftarın da yüreğine su seprti.

Aysal, “Şike sürecinin başında ‘Bu ateş üfleyerek sönmez’ dediniz, döndünüz bu kez teşekkür ettiniz. Bu farklılık neden?” sorusuna “Şu anda Federasyon UEFA ile çalışma içinde. Biz daha önce hep şunu söyledik; ‘Bize dokunmayan problem varsa biz buna taraf olmayız. Ama bize dokunursa taraf oluruz.’ Bugüne kadar gelişen olaylarda Galatasaray’a bir şey dokunmadığı için fazla konuşmayı gerekli görmedim. Halen başladığımız gün olduğumuz yerdeyiz” yanıtını verdi.

Başkan Aziz Yıldırım’ı tahliye olduktan sonra aramadığını da kaydeden Aysal, “Gerek görmedim. Daha fazla da üzmemek lazım. Kendisi şu an çok meşgul. Biraz rahat etmesi, huzura kavuşması lazım Aziz Bey’in. Ondan sonra gayet tabii bu tip vesilelerle bir araya geleceğiz” dedi.



‘Tatmin olacaklar’



Galatasaraylı taraftarların merakla beklediği transferlere de değinen ve daha önce verdiği tarihin biraz geciktiği itirafında bulunan Başkan Aysal, “Buna rağmen transferlerin miktarında ve kalitesinde bir değişme yok. Yeterli sayıda en kaliteli oyuncular bu sene kadromuza girecek. Önümüzdeki günlerde herkes bu konuda ne kadar yanıldığını görecek. Taraftarların da beklentileri doğrultusunda tatmin olacağını tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı.