3 kez afla salınan 'avcı' lakaplı Hamdi Kayapınar'ın ömür boyu hapis cezasına Yargıtay'dan onama

Kayseri'de aralarında kardeşinin de bulunduğu 7 kişiyi öldüren, tahliye olduktan sonra da bir başka kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan 'Avcı' lakaplı seri katil Hamdi Kayapınar'a verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını Yargıtay onadı.

Hamdi Kayapınar, 1994 yılında henüz 14 yaşındayken, kendisinden bir yaş küçük kardeşini iple boğarak öldürdü. Kayapınar, 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 'Şartlı salıverme yasası'ndan yararlanarak tahliye edildi.



Kayapınar, 1998-2001 yılları arasında da Yaşar Sezer, Ali Aras, Abdullah Aslan, Memiş Dinçaslan, İbrahim Genç ve Cafer Şahin'i öldürdü, polis memuru İlhan D. ve Bedrettin D.'yi de yaraladı. Tutuklanıp yargılanan Kayapınar, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Kayapınar, 'Denetimli Serbestlik Yasası' kapsamında erken tahliye hükmünden yararlanarak, 16 yıl 2 gün cezaevinde kaldıktan sonra Şubat 2017'de tahliye edildi.

Çıkar çıkmaz güvenlik görevlisini öldürdü

'Hamdi Kayapınar, 2 Ağustos 2018'de ise Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi, Komando Caddesi'nde bir iş insanına ait villada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan emekli uzman çavuş Sami Yılmaz'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra beğendiği tabancasını gasbedip kaçtı.



Olaydan 4 gün sonra Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evine yapılan baskınla yakalanan Kayapınar, tutuklandı.

Kayapınar hakkında Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'tasarlayarak adam öldürme', 'yağma', 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Duruşmada hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Kayapınar, beraatini istedi.

Mahkeme salonunda izletilen güvenlik kamerası görüntülerini izlemek istemeyen Hamdi Kayapınar, 11 Şubat 2019’da görülen karar duruşmasında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay kararı onadı

Sanık avukatı Kayapınar’a verilen cezanın yüksek olduğu ve cezai indirim yapılması gerektiği ve eksik soruşturma yürütüldüğü, müştekinin avukatları da sanığa verilen cezanın az olduğu gerekçesiyle yerel mahkeme ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği karara itiraz ederek, dosyayı Yargıtay’a taşıdı.



Dosyanın geldiği 1’inci Ceza Dairesi, seri katil Kayapınar hakkında verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına yapılan itirazı karara bağladı.



Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde de bir eksiklik olmadığı, cezaların kanuni bağlamda uygulandığının anlaşıldığını kaydetti. Böylece, Hamdi Kayapınar’ın cezası onanmış oldu. Ceza dairesi tarafından verilen kararın, oy birliği ile alındığı belirtildi. (DHA)