3 katrilyon yolsuzlukla suçlanan Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a: Ya kendiliğinden yola geleceksin ya da yola getirileceksin

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Elimizdeki 3 katrilyonluk yolsuzluk dosyasını savcılığa verdik, kendime 'Çalıyor ama çalışıyor' dedirtmeyeceğim" diyerek, suçladığı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ya kendiliğinden Meclis'te yola geleceksin ya da yola getirileceksin" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aralık ayı toplantısında, yolsuzluklar dosyasını açan Mansur Yavaş, son 10 yılda adrese teslim ihalelerin savcılığa bildirildiğini belirterek, "Sadece 6 yolsuzlukta kamu zararı 2.8 katrilyondur, 40’a yakın suç duyurusunda toplam kamu zararı da 3 katrilyonluk olarak belirlendi." diye konuşmuştu.

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Yolsuzlukla suçlanan eski Ankara Büyükşehir Belediye Melih Gökçek kişisel Twitter hesabından "Bak Mansur, başkanlık makamına oturup despotluk yapmaya çalışıyorsun… AK Partililer aslan terbiyecisidir. Değil ki senin gibi birini terbiye etmesinler… Ya kendiliğinden Meclis'te yola geleceksin. Ya da yola getirileceksin" ifadelerini kullandı.