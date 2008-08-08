'3 karı' suç değilmiş

İSTANBUL - Geçtiğimiz aylarda önce yaptığı tesettür defilesiyle gündeme geldi. Ardından da 3 eşiyle... Üstelik de bunu bağıra bağıra söylüyordu. "3 karım var kime ne?" diyordu. Tabii bu sözleri nedeniyle hakkında verilen suç duyurusunda ise kovuşturmaya gerek olmadığına karar verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir gazeteye verdiği demeçte üç eşli olduğunu açıklayan ve üç eşli olmayı öven Tekbir Giyim'in sahibi Mustafa Karaduman hakkında yapılan başvuruyu görüşerek karara bağladı. Savcılık, kararında, “resmi nikah olmadan dini nikahın yasalarda yasaklandığını” belirtti.



ÇOK KADINLA YAŞAMAK YASAK DEĞİL



Savcılık kararında şunlar söylenildi: "Birden çok kadınla resmi evlilikle yaşamanın hukukumuzda mümkün olmadığı, çok eşli yaşamayı kısıtlayan yasal hüküm bulunmadığı" kaydedildi.



DİNİ NİKAH YAPTIRDIĞINI BEYAN ETMEMİŞ



Kararda, "Şüphelinin dini nikah yaptırıp üç kadınla bir arada yaşadığına dair beyanının ve toplumu özendirme tarzında demecinin bulunmadığının anlaşılması sonucunda atılı suçların hukuki ve yasal unsurlarının oluşmadığı düşünce ve kanaatine varılmaktadır" denildi. Savcılık, kararında Nöbetçi İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nin itiraz yolunu açık tuttu.





