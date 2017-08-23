3 kardeşiyle yetiştirme yurduna yerleştirilen Fatmanur, intahara kalkıştı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'ın Efeler İlçesi\'nde ailesinin maddi durumu nedeniyle 3 kardeşiyle birlikte yetiştirme yurduna yeleştirilen 16 yaşındaki Fatmanur Karacan, izinli olarak geldiği evde, yeniden yurda götürülmek istenince 4\'üncü katın balkonundan sarkarak intihara kalkıştı. Babasının bir anlık dalgınlığından yararlanıp, tutup çektiği Fatmanur Karacan, \"Kardeşlerimi ve ailemizi istiyorum. Ne olur, bize yardımcı olun\" diye feryat etti.

Olay, bugün saat 18.30 sıralarında Zafer Mahallesi 119 Sokak\'taki bir apartmanda meydana geldi. İbrahim ve Esma Karaca çiftinin çocuklarına bakamadığı iddiasıyla yapılan şikayet üzerine geçen 26 Kasım\'da Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından Fatmanur, Ali (12), Ayşenur (9) ve Kader Karacan (6) kardeşler, yetiştirme yurduna götürüldü. Yurt görevlileri, kısa süre önce izinli olarak ailerelerinin yanınan bırakılan Karacan kardeşleri yurda götürmek için bugün sabah saatlerinde eve geldi. Ali, Ayşenur ve Kader götürülürken, Fatmanur Karacan ise evde bulunamadı.

İNTİHARA KALKIŞTI

Yurda geri dönmek istemediği için bir yakınının yanında saklandığı belirtilen Fatmanur Karacan, eve geldiğinde kardeşlerinin götürüldüğünü öğrenince, anne ve babasıyla tartıştı. Yarın kendisinin de yurda götürüleceği bilgisini alan Fatmanur Karacan, oturdukları apartmanın 4\'üncü katındaki evlerinin balkonuna çıkıp, aşağıya sarkarak kendisini atacağını söyledi. Baba İbrahim Karacan\'ın ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

FATMANUR\'UN \'KARDEŞLERİMİ, AİLEMİ İSTİYORUM\' FERYADI

İtfaiye ekipleri binanın altında hava yastığı açarak önlem alırken, polis de genç kızı ikna etmek için çalışma başlattı. Polisin tüm çabalarına karşın eyleminden vazgeçmeyen Fatmanur Karacan, \"Geçen yıl beni yurda götürdüler. Ben yurtta kalmak istemediğimi söyledim. Ailemle kalmak istiyordum. Bu nedenle intihara kalkıştım. Eğer bu kez beni yine yurda götürecek olurlarsa, kendimi öldüreceğim. Beni almaya gelecekler diye dünden beri bir yakınımızın yanına saklanmıştım. Beni de arıyorlar. Yurtta kalmak istemiyorum. Babam bizim için çok uğraştı. İçki dediler bıraktı. Ev dediler evi değiştirdi. Sigortalı işin olacak dediler sigortalı işe girdi. Onların dediği her şeyi yaptı ve bizi yurttan geri aldı. Beni istemeye gelen kişiler farklı numaralardan şikayette bulunuyor. Kardeşlerimi ve ailemizi istiyorum. Ne olur bize yardımcı olun\" diye konuştu.

Polislerle birlikte balkona çıkan baba İbrahim Karacan, bir anlık dalgınlığından yararlandığı kızı Fatmanur\'u yakalayıp kendisine doğru çekti. Fatmanur Karacan, hazır bekleyen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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