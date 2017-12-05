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Yaşam

3 kardeşin de kaderi aynı oldu; Şırnak'ta kapatılan madene malzeme almaya giren işçiler zehirlenerek hayatını kaybetti

Eski kömür ocağında 3 kişinin öldüğü olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi

05 Aralık 2017 21:33

Şırnak’taki Balveren Beldesi ile Araköy arasında bulunan ve ekim ayında meydana gelen kaza sebebiyle kapatılan kömür ocağına malzeme almak için inen 3 işçi metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. T24 yazarı Ömer Faruk Gergerlioğlu, hayatını kaybeden 2 kardeşin abilerinin de aynı madende hayatını kaybettiğini söyledi.

Evrensel'in haberine göre, madenin olduğu köyde yaşayanların verdiği bilgiye göre, sabah saat 09:30'da, daha önce kazılan eski tünellerde su sızması olduğu ve metan gazından dolayı zehirlenme olduğu öğrenildi. İçeride kalan işçileri kurtarmak için müdahale etmek üzere madene giren 4 işçi, yoğun gaz sebebiyle çok ileri gidemeden dönmek zorunda kaldı ve ikisi hastaneye kaldırıldı. İşçilerin durumlarının iyi olduğu ve müşahede altında tutuldukları bildirildi.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, hayatını kaybeden işçiler Abdurrahman Tunç, kardeşi Ömer Tunç ile İdris İnal'ın kendilerine ait malzemeleri almak için madene gittikleri ve daha önce kömür çıkartılan fakat şimdi içi suyla dolan büyük kuyuya düştükleri bilgisini verdi.

AFAD, itfaiye ve UMKE ekiplerinin çalışmaları sonuçsuz kalınca, Van'daki su altı arama kurtarma ekiplerinden yardım istendi. Ekiplerin helikopterle Van'dan Şırnak'a gelmesi beklenirken, aramalara da devam edildi.

Kuyuya düşen 3 işiçden 2'sinin cansız bedenleri saat 16.30'da çıkarıldı. Yaklaşık 6 saat süren arama çalışmasından sonra çıkarılan 2 erkek cesedinin kime ait olduğu bilinmiyor. Çıkarılan 2 işçinin cansız bedenleri, yakınlarına gösterilmeden Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Burada yapılacak kimlik tespitinin ardından cesetlerin kime ait olduğu belirleneceği ve yakınlarına haber verileceği ifade edildi.

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