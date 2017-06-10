3 kanser ve HIV ilacı geri ödeme kapsamına alındı

Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı. Değişiklikliğe göre, daha önce yurt dışından temin edilen dirençli HIV tedavisinde kullanılan ‘maravirok’ etken maddeli ilaç ile ‘üriner ünkontinans’ tedavisinde kullanılan ‘mirabegron’ etken maddeli ilaç, SGK ödeme kapsamına alındı. 1 Aralık 2016’dan önce yapılan işitsel implanta ait işlem bedelini, çeşitli sebeplerden dolayı kendi imkânları ile karşılayan sigortalıların sarf malzeme bedelleri, karşılanır hale getirildi. Kemik kanseri, sindirim sistemi hastalığı, meme kanseri, böbrek kanseri ve bağışıklık sistemi kanseri tedavilerinde kullanılan dört yeni ilaç da ödeme listesine ilave edildi.

Milliyet'te yer alan habere göre; İşitme cihazının geri ödeme kural ve kriterlerinde yapılan düzenleme ile 18 yaş üzeri genel sağlık sigortalılarının işitme cihazı bedellerinin ödenmesinde aranan şartlar değiştirilerek, öngörülen cihaz bedelinin ödenmesi sağlandı.



