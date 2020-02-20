3. Kadın Yönetmenler Festivali başlıyor: Her kadın başka hayaller kurar

Buca Belediyesi'nin ev sahipliğinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 29 Şubat 5 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek 3. Kadın Yönetmenler Festivali'nin programı belli oldu. Tarık Akan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan festivalin bu yılki teması "Her kadın başka hayaller kurar".

2019 yılında kadın yönetmenler tarafından sadece 2 bağımsız filmin çekildiğini belirten festival direktörü Gülten Taranç, film sayılarının gitgide düşmesine dikkat çekiyor. Eylem Kaftan'ın Kovan filmi İlkler Unutulmaz Özel Gösterimi olarak 3. Kadın Yönetmenler Festival'inde gösterilecek.

Festival kapsamında iki filminde ilk gösterimi gerçekleşecek. Filiz Temiz Gecikmişin "Hayat Ağacı" belgeseli ve Gözde Hürmeydan'ın kısa filmi ilk kez 3. Kadın Yönetmenler Festivali'nde seyirciyle buluşacak.

Biket İlhan Başarı ve Emek Ödülü

Bu sene ilk defa verilecek olan ödül; İzmirli yönetmen Biket İlhan adına sürpriz bir isme verilecek. Festivalde ayrıca Akademi Kategorisi Emek Ödülü ve Sinema Yazarlığı Kategorisi Emek Ödülü verilecek. Ödül alan isimler 3 Mart günü düzenlenen ödül töreninde açıklanacak.

Festivalin programı şöyle: