3. kadın sivil toplum kuruluşları forumu başladı

81 ilden 600 türbanlı, başı örtüsüz, Türk, Kürt, Ermeni, Alevi, genç, yaşlı kadın 21-22-23 Haziran tarihlerinde yapılacak “3. Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Forumu”nda biraraya gelecek.

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği’nin sekreteryasını yürüttüğü forum için yapılan çağrı bildirisi şöyle:



“3. Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Forumu”; uzmanlıkları, öncelikleri ve çalışma biçimleri farklı olsa da ortak paydası kadınların güçlenmesi olan yüzlerce kadını bir araya getiriyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) desteğiyle düzenlenen, Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği’nin sekreteryasını yürüttüğü forumun yürütme kurulunda; Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG), Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), Türk Kadınlar Birliği (TKB), Başkent Kadın Platformu (BKP) ve Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) yer alıyor.

Üç gün boyunca forumda kadınlar sığınaksız bir dünyayı, birlikte politika üretebilmenin imkanlarını, ayrımcılıkla mücadeleyi, güncel politik sorunları, kadın emeğini konuşacaklar. Sabahtan akşama kadar sürecek atölyelerde kadın cinayetleri, çocuk gelinler, aile kurumu, ŞÖNİM’ler, kamu-STK işbirliği, siyasete katılım, kent-kentlilik hakkı, illerdeki eşitli birimleri, LGBT bireylere yönelik şiddet, etnik ayrımcılık, engelli kadınlar ve çocukların yaşadığı ve başörtülü kadınlara yönelik ayrımcılıklar, Türkiye’de kadın hareketinin önündeki engeller, kadınların barış sürecine katılımı, anayasa süreci, kürtaj hakkı, kaç çocuk doğuracağına karar verme hakkı, çocuk/hasta/yaşlı/engelli bakım yükümlülüklerinin tüm toplum tarafından paylaşılması, girişimciliğin kadın istihdamına çözüm olup olmayacağı, esnek çalışma ve kadın üretim kooperatifleri konuları tartışılacak.

Bu buluşma yalnızca atölyelerle de sınırlı kalmayacak. Gece yarısına kadar film gösterimleri ve müzik dinletileriyle sürecek olan buluşmada, isteyenler atölye çalışmalarına da katılabilecek. “Birlikte Öğreniyoruz” başlıklı bu atölyelerde fotoğraf ve video çekmekten internet kullanımına, haber yazma tekniklerinden görsel arşiv oluşturmaya pek çok konuda bilgi ve deneyimler paylaşılacak.

Bütün illerden kadın örgütlerinin ilk büyük buluşması 1995 yılında yapılan Dünya Kadın Konferansı’nın ardından 2000 yılında Pekin+5 sürecinde olmuştu. 2003 yılındaki ikinci kadın örgütleri toplantısı ise Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) çerçevesinde düzenlenmişti. Bütün illerden 453 kadının katıldığı bu toplantının sonucunda CEDAW Ülke Raporuna alternatif “STK Gölge Raporu” hazırlanmış ve BM Komitesine sunulmuştu.

On yıl sonra yine 81 ilin tamamından kadınlar bir kez daha bir araya geliyor, eşitlik ve adalet için sesini yükseltiyor. 600 kadının bu buluşması için kadınlar “Her şeye rağmen umudumuzu diri tutuyor, çeşitliliğimizle daha güçlü bir kadın hareketi için bir araya geleceğimiz için heyecan duyuyoruz” diyor. 21-22-23 Haziran’da Ankara’da kadınlar geleceği birlikte kuruyor."

3. Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Forumu açılışı 21 Haziran Cuma 14.00 saatinde Ankara Büyük Anadolu Oteli'nde gerçekleştirilecek.