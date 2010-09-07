-3. İYİLİK TRENİ PAKİSTAN YOLUNDA ANKARA (A.A) - 07.09.2010 - Türk Kızılayının sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a gönderdiği 3. İyilik Treni yola çıktı. Behiçbey Garı'ndan hareket eden tren, 500 tonu gıda olmak üzere 750 ton yardım malzemesini selzedelere ulaştıracak. Ankara Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle hazırlanan yardım malzemeleri arasında giysi, 9 bin yatak, 9 bin yastık ve oyuncaklar da bulunuyor. Bu arada tren vagonlarına asılan ''Ankara Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla'' afişleri, TCDD yetkililerince indirildi. Trenin lokomotifine Türk Kızılayının bayrağı asıldı. İyilik Treni'ni uğurlamaya gelen Türk Kızılayı Genel Sekreter Yardımcısı Hamza Aydoğdu, gazetecilerin ''Afişlerin sökülmesi sizin bilginiz dahilinde mi'' sorusunu ''Bizim bilgimiz dahilinde değil'' diye yanıtladı. Ankara Büyükşehir Belediyesinin, yardımlarını, Türk Kızılayı üzerinden Pakistan'a ulaştırması yönünde karar aldığını belirten Aydoğdu, ''Bu doğrultuda biz görevimizi yapıyoruz. Siyasi yasaklar var. Ondan dolayı olmuş olabilir. Yetkili arkadaşlar bu pankartları almışlarsa yukarıdan talimat gelmiştir. O yönde olabilir. Ancak afet siyasi yasak dinlemez. Biz afete yardım için ne gerekiyorsa yapıyoruz'' dedi. Aydoğdu, Türk Kızılayı adına Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ile Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e yardımlarından ötürü teşekkür etti. Daha sonra 3. İyilik Treni Pakistan'a uğurlandı.