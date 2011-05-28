-''3. IŞIKLARFEST-2011'' BAŞLADI BURSA (A.A) - 28.05.2011 - Işıklar Askeri Hava Lisesi Komutanlığı'nca düzenlenen, ''3. Işıklar Askerî Hava Lisesi Havacılık, Bilim ve Kültür Şenliği'', IŞIKLARFEST-2011 başladı. Dünyanın tek hava lisesi olma özelliği taşıyan Işıklar Askeri Hava Lisesi'nce okulun tanıtılması ve faaliyetleri hakkında kamuoyunun ilgisinin çekilmesi, yapılacak etkinliklerle katılımcıların havacılık ile ilgili yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı, havacılığa özendirmeyi amaçlayan festival, renkli görüntülere sahne oldu. Festival, Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı Kılıç Kalkan ekibinin gösterileriyle başladı. Daha sonra Işıklar Zeybek ve Kafkas Ekibi ile Işıklar Orkestrası'nın da sahne aldığı etkinlik kapsamında öğrenciler paintball, binicilik, okçuluk, go-kart, yapay tırmanma duvarında dağcılık ile ilgili faaliyetlerde bulundu. Eş zamanlı olarak yapılan paramotor uçuş ve model uçak gösterilerinin ardından, öğrencilerden oluşan okul orkestraları ve diğer gruplar performanslarını sergiledi. Etkinlikler, filolar arası basketbol, penaltı atma yarışması, halat çekme, masa tenisi, satranç gibi spor müsabakalarıyla devam etti. Daha sonra okul öğrencilerinin model uçak öğretmeni Bülent Yalçın'ın gözetiminde tasarlayarak yaptığı, geçen ay İstanbul Hava Harp Okulu tarafından düzenlenen, ABD, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, KKTC ve Romanya gibi ülkelerin yanı sıra Türkiye'den çeşitli üniversiteler ile askeri okulların katıldığı, ''Tasarla-Yap-Uçur'' Model Uçak Yarışması'nda ''modifiye'' kategorisinde 4. olan, havadan anında karaya görüntü aktaran model uçak, gösteri uçuşu yaptı. İzmir Hava Eğitim Komutanlığı'ndan Hava Pilot Tuğ General Recep Yüksel, Işıklar Askeri Lisesi Okul Komutanı Hava Pilot Albay Cengiz Karacabey, emekli korgeneral Osman Solakoğlu ile Hava Lisesi'nin 1961 yılı mezunlarının da takip ettiği deneme uçuşu, büyük beğeni topladı. Okul Komutanı Cengiz Karacabey, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivali, öğrencilerin yoğun ders programından sıyrılarak nefes alabilmeleri için düzenlediklerini söyledi. Bu yıl 3'ncüsü düzenlenen festivalin geleneksel hale geldiğini anlatan Karacabey, bu yılki festivalin Hava Kuvvetleri'nin 100. kuruluş yıl dönümüne denk geldiğini anımsatarak, ''Amacımız okulumuzu hem daha iyi tanıtmak hem de öğrencilerimizin sosyal etkinlilerini artırmalarına yardımcı olmak'' dedi. Model uçağı yapan öğrencilerden Ahmet Dinçer Solakoğlu da Öğünç Şimşek, arkadaşları Fatih Bulut ve Emre Akburakçı ile model uçak öğretmenleri Bülent Yalçın'ın gözetiminde tasarladıkları uçağın dereceye girmesinden büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Bir gazetecinin, ''Havadan karaya anında görüntü aktaran bu model uçak 'insansız hava aracı' diyebilir miyiz?'' sorusuna Solakoğlu, ''Evet diyebiliriz. Bu bir prototip. Elbette bu geliştirilebilir. Bizim tasarlayıp yaptığımız uçak, 15-20 dakika havada kalabiliyor'' yanıtını verdi. Model uçak öğretmeni Bülent Yalçın da yarışmada 4'ncü olan uçağa kamera ve görüntü aktarma cihazlarının yeni takıldığını belirterek, ''Katıldığımız yarışmada uçağın bu özellikleri yoktu. Havadan karaya görüntü aktarımını ilk kez burada yapıyoruz. Bu uçuş bir anlamda deneme niteliği taşıyor. İlk uçuşta görüntülerin başarıyla aktarıldığını söyleyebiliriz'' diye konuştu. Festival, yarın yapılacak etkinliklerle sona erecek.