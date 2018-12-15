3 işçiye mezar olmuştu; Viyadük kazasından sağ kurtulan tek işçi Kani Öztürk yaşadıklarını anlattı

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki iş kazasında 30 metre yükseklikten düşüp yaklaşık 30 ton ağırlığındaki beton blokun altından sağ kurtulan tek işçi Kani Öztürk, yaşadıklarını anlattı.

Kani Öztürk, yaptığı açıklamada, olay günü ikinci kat betonu dökmek için tabliyenin üzerine çıktığını belirterek, ilk kat betonu da kendisinin döktüğünü söyledi. Beton blokun üzerinde çalışırken olağan dışı bir şey hissetmediğini ifade eden Öztürk, yanında bir kalıpçı, 4 de demirci bulunduğunu kaydetti.

Öztürk, 4 demirciden 2'sinin yukarıda kaldığını diğer 2'sinin de kendisiyle düştüğünü dile getirerek, "4 kişi düşmüşüz aşağıya, ben 3 gün sonra gözümü hastanede açtım. 'Ben beton döküyordum burada ne işim var.' diye yanıma gelenlere söyledim. Onlar da 'Viyadük çöktü. Sen de altında kaldın' dediler. Ondan sonra eşim ve kardeşlerimi aramaya başladım onlar da yanımdaymış. Onlardan öğrendim enkazın altında kaldığım ve kurtarıldığımı" dedi.

"Boşlukta kalmışım"

Üzerine beton ve demirlerle yaklaşık 30 ton bir blokun düştüğünü öğrendiğini anlatan Öztürk, "Tam betona sıkışmamışım. 30 tonun altında sıkışsam beni öldürürdü. Bizim aşağıda malzemelerimiz vardı. Ben boşlukta kalmışım. 30 metreden yere düşmüşüz. Zaten son ayağı yapıyorduk." diye konuştu.

Öztürk, şunları söyledi:

"Böyle bir şeyi normalde bana söyleseler inanamazdım. 30 metreden düşüyorsun o kadar kütle betonun altında kalıyorsun. Nasıl inanacaksın? Benim kafamla kolum dışarıdaymış. Kafamla kolum beni kurtardı. 2 araba sabah beton döktüm, 8 araba betonum daha vardı. Betonu döktüm vibratörü vurdum tam dışarı çıkacaktım demirlerin arasından hatırladığım bu. Göğüs kafesi kırık, kaburgalar kırık, ayak kırık, omurga kemiği kırık... Biz bunu ucuz atlatmışız."

"İyileştikten sonra bir dahainşaata çıkmayacağım"

Öztürk, yaşadıklarından sonra Allah'a şükrettiğini ifade ederek, sağlık durumunun iyiye doğru gittiğini söyledi.

Pazartesi günü memleketi Samsun'a gönderilebileceğini ve tedavisine orada devam edilebileceğini dile getiren Öztürk, hem kamu görevlilerinin hem de şirket yetkililerinin kendisine oldukça yardımcı olduğunu bildirdi.

Öztürk, memleketinde evine yakın bir hastanede tedavi olmak istediğini anlatarak, "İyileştikten sonra bir daha inşaata çıkmayacağım. Emekliliğime de az kaldı. Çocuklarımın peşinde dolaşırım bir daha da böyle yüksek inşaatlara çıkmam. Yürümeye de yürüteç yardımıyla başladım. 45 gün sonra ayağımdaki çivileri çıkaracaklar tekrar ameliyat olacağım platin takacaklar." şeklinde konuştu.