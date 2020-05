3 işçinin hayatını kaybettiği Soma'daki maden kazasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Manisa’nın Soma ilçesinde 10 Nisan’da meydana gelen ve 3 kişinin öldüğü maden kazasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı.

Manisa’nın Soma ilçesi Cenkyeri Mahallesinde 10 Nisan Cuma günü özel bir şirkete ait maden ocağında saat 13.00 sıralarında meydana gelen göçükte 3 maden işçisi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralı olarak kurtuldu.

Konuyla ilgili olarak Soma İlçe Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soma İlçe Jandarma ekiplerince B.E.(40), A.S. (43) ile Ş.A. (40) bugün öğlen saatlerinde gözaltına alındı. Soma Devlet Hastanesi’ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen 3 zanlı, Soma İlçe Jandarma Karakolunda alınan ilk ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Soma Adliyesine getirilen 3 zanlıdan A.S. ve Ş.A. tutuklanarak cezaevinde gönderilirken, B.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.