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Yaşam

3 işçinin hayatını kaybettiği rezidans inşaatı kaçak çıktı

İş Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkanı, bu noktada teftiş görevinin kaymakamlığa ait olduğunu söyledi

02 Şubat 2016 16:59

Esenyurt'ta 32 katlı konut inşaatının 23. katında bulunan yük asansörünün zemine düşmesi sonucu dün 3 işçi hayatını kaybetmişti. Bugün yapılan incelemede, bu inşaatın iş sağlığı ve güvenliği yönünden ihlaller saptandığı gerekçesiyle Ocak 2015’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı iş müfettişleri tarafından mühürlendiği ortaya çıktı. 

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre; müfettişler en son 17 Mayıs 2015’te inşaatı inceleyerek, saptanan  ihlaller giderilmediği için durdurma kararının sürdürülmesi yönünde rapor tuttu. Raporların bir örneği de, gereğinin yapılması için Esenyurt Kaymakamlığı’na gönderildi. 

O tarihten beri kapatılmış görünen bu inşaatın yasadışı şekilde çalıştırıldığı anlaşıldı.

İş Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkanı Zeki Kömürcü, bu noktada teftiş görevinin kaymakamlığa ait olduğunu kaydetti.

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