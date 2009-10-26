3 İngiliz turiste tecavüz ve darp

3 İngiliz turist kız, barda tanıştıkları üç genç tarafından götürüldükleri ıssız bir yerde saldırıya uğradı. Darp edilen kızlardan ikisinin tecavüze uğradığı belirlendi. Şüphelilerden ikisi yaşları küçük olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldı, üçüncüsü aranıyor.



Didim'de, 22 Ekim Perşembe akşamı tanışıp arkadaş oldukları 16 yaşındaki H.B., 16 yaşındaki E.K. ve 29 yaşındaki E.Ü. ile eğlenmek için bir bara giden İngiliz kızlar N.M. (20), kardeşi D.M. (18) ve D.J. (19) geç saatlere kadar alkol alıp eğlendi. Kızlar saat 02.00’de otellerine gitmek isteyince gençler, otomobille bırakmayı teklif etti.



Tecavüz ve darp



Otomobilde cinsel tacize uğrayan tursit kızların çığlıkları üzerine E.Ü. otomobili, İmbat Tatil Sitesi yolu olarak bilinen bölgeye sürdü. Issız bir yerde aracı durduran E.Ü., H.B. ve E.K., turist kızlara tecavüz edip dövdü. Şüpheliler, saat 04.00’te İngilizleri kaldıkları otele yakın bir yerde bırakarak kaçtı. Polise sığınan N.M, D.J. ve D.M’nin hastanede yapılan muayenelerinde, ikisine tecavüz edildiği belirlendi. Ayrıca gözleri, kolları, bacakları ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan üç kadının darp edildiği de hazırlanan raporda yer aldı. Polis, barda çekilen fotoğraflardan yola çıkarak H.B. ve E.K.’yi Didim’de yakaladı. Geceyi karakolda geçiren iki şüpheli ilk ifadelerinde suçlarını kabul etti, mahkemede ise ifade değiştirdiler. Sanıkların, firari arkadaşları E.Ü.’nün suçu işlediğini iddia etmeleri ve yaşlarının küçük olması sebebiyle serbest bırakıldığı belirtildi.