'3 İngiliz kız öğrenci IŞİD’den kaçtı' iddiası

Şubat ayında Türkiye üzerinden Suriye’ye geçerek Irak Şam İslam Devleti’ne (IŞİD) katılan 3 İngiliz’in örgütten kaçtığı öne sürüldü

Daily Mail’in haberine göre, ‘Mosul Eye’ rumuzuyla blog sitesi üzerinden Musul’dan yayın yapan ve IŞİD’e muhalif olduğu için kimliğini gizli tutan bir kişi, Musul’da bulunan 16 yaşlarında 3 İngiliz kızın örgütün elinden kaçtığını iddia etti.

Musullu kaynak, genç kızların kaçması üzerine IŞİD’in bölgedeki kontrol noktalarını alarma geçirdiğini ancak 2 Mayıs’tan beri kayıp olan kızların henüz izine rastlanamadığını iddia etti. Aynı kaynak kızların hala Musul’da olduğunun sanıldığını bildirdi.

Daily Mail, geçen Şubat ayında Şanlıurfa’dan Suriye’ye geçerek IŞİD’e katılan 3 İngiliz kızın da 16 yaşlarında olduğunu hatırlatarak, tarifin bu kızlara uyduğunu belirtti.