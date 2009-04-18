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Yaşam

3 ilde uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama

18 Nisan 2009 01:42

Trabzon, Antalya ve Van'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 19 kişiden 12'si tutuklandı.

Uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirtilen kişilerin yakalanması amacıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda Trabzon, Antalya ve Van'da yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 19 kişi Trabzon Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından, adliyeye sevk edildi.

Adliye sevk edilen 19 kişiden 12'si, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Operasyonda, toplam 19 kişi, "uyuşturucu madde ticareti yaptıkları, uyuşturucu naklettikleri, temin ettikleri ya da suça aracılık ettikleri" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Zanlıların üzerlerinde ve bulundukları adreslerdeki aramalarda, 5 kilo 350 gram kubar esrar, 41 adet uyuşturucu hap, 3 esrarlı sigara ve bir miktar kenevir bitkisi tohumu ele geçirilmişti.

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