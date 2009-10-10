3 ilde uyuşturucu operasyonu



Erzurum, Diyarbakır ve Bingöl'deki eş zamanlı uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan 12 kişiden 7'si tutuklandı.



Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Diyarbakır ve Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yaptıkları operasyonda gözaltına alınan 12 zanlı, Cumhuriyet Savcılığında ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.



Zanlılardan A.Ş, E.G, S.A, S.B, M.A, E.G, N.D “Suç İşlemek Amacıyla Kurulmuş Bir Örgütün Faaliyetleri Çerçevesinde Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, Sağlamak ve Nakletmek” suçlarından tutuklandı, E.G, L.Ç, M.K, Ö.H. ile G.G. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 7 Ekimde Diyarbakır ve Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yaptıkları ortak operasyon kapsamında gözaltına alınan 22 kişiden 10'u önceki gün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, 12 zanlı ise dün Cumhuriyet Savcılığına sevk edilmişti.



