T24 LogoT24 Logo
Gündem

3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 13 gözaltı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ merkezli Diyarbakır ve Bingöl’de jandarma tarafından silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik 12 adrese düzenlenen operasyonda ruhsatsız 20 tabanca, 6 tüfek ve 205 fişek ele geçirildi

09 Ocak 2019 23:01

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ merkezli Diyarbakır ve Bingöl’de jandarma tarafından silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik 12 adrese düzenlenen operasyonda ruhsatsız 20 tabanca, 6 tüfek ve 205 fişek ele geçirildi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Elazığ, Diyarbakır ve Bingöl\'de belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda arama yapılan ev ve iş yerlerinde belirlenen ruhsatsız 20 tabanca, 6 tüfek ve 205 fişek ele geçirildi. Silah ve mühimmata el konulurken, 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erkan BAYELAZIĞ DHA ELAZIĞDiyarbakırBingöldeOperasyonda 13ElazığJandarma KomutanlığıEkipler ElazığDiyarbakır ve BingölOperasyondaSilahGözaltınaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24