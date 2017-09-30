3 İLDE ORTAK FİDYE OPERASYONU 



Haber-Kamera: Ali AKSOYER İstanbul DHA

İstanbul\'da bir işyerini basarak iki kişiyi silah tehditi ile kaçıran ve 1 milyon lira fidye isteyen 5 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin kaçırdıkları kişileri yakalanmadan önce serbest bıraktıkları öğrenildi. Yakalanan şüphelilerin cinsel istismar, otodan hırsızlık, yaralama gibi suçlardan çok sayıda polise geliş kayıtları olduğu belirtildi.

İŞYERİNİ BASIP ADAM KAÇIRMIŞLARDI

Ataşehir, Ferhatpaşa Mahallesi, 51. Sokak üzerinde 23 Ağustos 2017 tarihinde meydana gelen olayda maskeli ve silahlı bir şekilde işyerine gelen 5-6 kişi Hüseyin K ve Emrah M. adlı kişileri kaçırdı. Olay sırasında Emrah T. adlı çalışanın 5 bin 500 lirasını gasp eden şüpheliler olay yerinden kaçtı.

1 MİLYON LİRA FİDYE İSTEDİLER

Bu olaydan bir gün sonra kaçırılan kişilerin akrabalarını arayan şüpheliler Hüseyin K. ve Emrah M.\'nin hayatı karşılığında 1 milyon lira fidye istedi. Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda kaçırılan kişilerin Kocaeli bölgesine götürüldüğü tespit edildi. Fidye ile ilgili süren pazarlıklar sırasında polisin kendinilerini takip ettiğini öğrenen şüpheliler, Hüseyin K. ile Emrah M.\'yi Kocaeli otobüs terminalinde serbest bıraktılar.

3 İLDE ORTAK OPERASYON YAPILDI

Perişan bir halde polise ifade veren kaçırılan kişilerin \"Hepsi maskeliydi, yüzlerini göremedik. kim olduklarını bilmiyoruz.\" şeklinde ifade verdikleri belirtildi. Polis olayla ilglii sürdürdüğü soruşturmada kaçırma olayına karıştıkları iddia edilen şüphelileri yakalamak için 27 Eylül 2017 tarihinde Kocaeli, Sakarya ve İstanbul\'da eş zamanlı operayyon yaptı. Operasyonda olaya karışan Mehmet Uluç E.(28), Abdullah K.(29), Abbas B.(30), Cihan A.(55) ve Köksal T.(34) gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte 2 tüfek, çok sayıda plastik kelepçe, iki adet telsiz ile bir kuru sıkı tabanca ele geçirildi.Gasp büro amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi