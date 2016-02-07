3 ilde eğitime kar tatili

Sömestr tatilinin sona ermesiyle pazartesi açılması planlanan okullar, Kars, Bayburt ve Ağrı'da valiliklerce 1 gün daha tatil edildi. Bu üç ilde eğitime 9 Şubat Salı günü başlanacağı belirtildi.



Cihan Haber Ajansı'nda (CHA) yer alan habere göre; Kars Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, merkez ve ilçeler ile bunlara bağlı köylerde ilk, orta ve lise dereceli okulların 8 Şubat Pazartesi 1 gün süre ile tatil edildiği duyuruldu. Ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamileler de 8 Şubat günü izinli sayılacak.

Bayburt Valiliği de yaptığı açıklamada, "2015-2016 eğitim öğretimin yılı ikinci dönemin başlayacağı 08.02.2016 Pazartesi günü yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz merkez ve köylerde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde bir gün süre ile eğitime ara verilmiş olup, 2015-2016 eğitim öğretim yılına 09.02.2016 Salı günü başlanacaktır. Ayrıca, kamu kesiminde görev yapan engelli vatandaşlar ile hamile bayan personeller için Vali Odabaş'ın talimatları doğrultusunda 08.02.2016 Pazartesi günü bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır." denildi.

Ağrı Valiliği de akşam saatlerinde yazılı bir açıklama yaparak il merkezi ve tüm ilçelerdeki bütün okulların 8 Şubat Pazartesi günü tatil edildiğini duyurdu.