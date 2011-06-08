-3 İLDE DEPREMZEDELERE KREDİ KOLAYLIĞI ANKARA (A.A) - 08.06.2011 - Tunceli, İzmir ve Bingöl depremlerinde zarar gören afetzedelerin konutları için açılan kredide faiz uygulanmayacak. Tunceli, İzmir ve Bingöl Depremlerinde Zarar Gören Afetzedeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yönetmelikte yapılan değişiklikle ''Konut Kredilerinin Açılması ve Kullandırılması'' başlıklı madde, ''Açılacak kredinin miktarı, her yıl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının belirlemiş olduğu Evini Yapana Yardım Kredisi ile eşit miktarda olacaktır. 2011 yılı için Evini Yapana Yardım Kredisi, konut başına 33.000 Türk Lirasıdır. Kredinin vadesi 20 yıldır. Kredi, inşaatın bitiminden itibaren iki yıl sonra yıllık eşit taksitler halinde geri ödenmeye başlanır. Krediye faiz uygulanmaz. Vadesinde ödenmeyen taksitler için yıllık yüzde 5 gecikme faizi uygulanır'' şeklinde değiştirildi.