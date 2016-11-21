T24 LogoT24 Logo
Çevre

3 ilde art arda korkutan depremler

Sivas'ta meydana gelen deprem 4 büyüklüğünde...

21 Kasım 2016 11:49

Sivas'ın Gölova, Muğla'nın Datça ve Erzincan'ın Refahiye ilçelerinde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Datça’da 3,7, Refahiye’de ise 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Datça’daki deprem yerin 7,6, Refahiye’deki deprem ise 7,09 kilometre derinliğinde meydana geldi. Her iki ilçedeki deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

 

Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem

 

AFAD'dan alınan bilgiye göre saat 01:52'de, merkez üssü Sivas'ın Gölova ilçesine bağlı Çevrecik köyü olarak saptanan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 10 kilometre derinliğindeki deprem, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nce ise 3,6 şiddetinde ölçüldü.

ETİKETLER

deprem3 ilart ardaSivas4 büyüklüğünde

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24