3 ilde art arda korkutan depremler

Sivas'ın Gölova, Muğla'nın Datça ve Erzincan'ın Refahiye ilçelerinde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Datça’da 3,7, Refahiye’de ise 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Datça’daki deprem yerin 7,6, Refahiye’deki deprem ise 7,09 kilometre derinliğinde meydana geldi. Her iki ilçedeki deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre saat 01:52'de, merkez üssü Sivas'ın Gölova ilçesine bağlı Çevrecik köyü olarak saptanan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 10 kilometre derinliğindeki deprem, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nce ise 3,6 şiddetinde ölçüldü.