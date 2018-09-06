3 ilde 5 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT merkezli yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) Mahrem Hakim Savcı Sınavlarına Hazırlık Çalışma Evleri\'ne yönelik soruşturma kapsamında, 3 ilde 5 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülmekte olan FETÖ/PDY Mahrem Hakim Savcı Sınavlarına Hazırlık Çalışma Evleri soruşturması kapsamında Ankara, Gümüşhane ve Samsun illerinde 3\'ü avukat, 1\'i uzman yardımcısı ve 1\'i ihraç hakim adayı olmak üzere toplamda 5 şüpheli hakkında gözaltı ve arama kararı verildi.