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3 ilçede 15 evden hırsızlığa 2 gözaltı

Cihan KAYA/KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın 3 ilçesindeki 15 evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheliden 2'si, polis tarafından Köyceğiz'de yakalanıp, gözaltına alındı

23 Mart 2018 20:27

Cihan KAYA/KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın 3 ilçesindeki 15 evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheliden 2\'si, polis tarafından Köyceğiz\'de yakalanıp, gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Muğla\'nın Ortaca, Köyceğiz, ve Ula ilçelerinde çeşitli tarihlerde 15 evden toplam 10 bin TL para, çok sayıda altın takı ve çeşitli elekronik eşyalar çalındı. Artan hırsızlık olayları üzerine üç ilçede de polis önlemlerini artırdı. Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri, hırsızlıkların yaşandığı bölgelerdeki mobese ve plaka tanıma sistemi kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden, şüphelilerin hırsızlıkları Ortaca\'dan kiraladıkları bir otomobille yaptıkları tespit edildi. Oto kiralama şirketi ile irtibata geçen polis, buradan şüphelilere ait kimlik bilgilerine ulaşıp, teknik ve fiziki takibe başladı.
Takibin ardından bu sabah harekete geçen polis, şüphelilerden K.T. ve Ü.K.\'yi Köyceğiz\'in Toparlar Mahallesi\'ndeki evlerinde yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin evlerindeki arama, hırsızlıklarda kullanıldığı belirlenen ruhsatsız 1 tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ve 14 mermi, gaz maskesi ve el feneri, çalıntı olduğu belirlenen cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve bir miktar ziynet eşyası ele geçirildi. Polisteki işlemlerin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Polis, firari diğer şüpheli B.T.\'nin yakalanması içinde çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

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