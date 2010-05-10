3 ilaç piyasadan çekildi

T24-



İllerin sağlık müdürlüklerine, Türk Eczacılar Birliği'ne, ilgili üretici firmalara ve ilgili sağlık kuruluşlarına gönderilen resmi yazıda, hastanelerin, eczanelerin ve ecza depolarının ellerinde bulunan söz konusu ilaçların seri numaraları tutanları en kısa süre içerisinde firmalara iade etmeleri istendi. (AA )