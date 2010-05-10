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Sağlık

3 ilaç piyasadan çekildi

Sağlık Bakanlığı 3 ilacın bazı serileri için geri çekme kararı aldı.

10 Mayıs 2010 03:00

T24-  Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, kemik erimesi (osteoporoz) tedavisinde kullanılan ''Vegabon Plus D Tablet'' adlı ilacın 3106904, 3106903 ve 3106902 seri numaralılarına, vücuttaki çinko eksikliğinin tedavisinde kullanılan ''Zinco 220 mg Tablet'' adlı ilacın 09060038 ve 09030023 serilerine, nezle ve grip tedavisinde burun içi mukozanın nemlendirilmesi için kullanılan ''Sefiyol Burun Spreyi 30 ml'' adlı ilacın da 001 seri numaralısına 2. sınıf B seviyesinde geri çekme işlemi uygulandığını duyurdu.


İllerin sağlık müdürlüklerine, Türk Eczacılar Birliği'ne, ilgili üretici firmalara ve ilgili sağlık kuruluşlarına gönderilen resmi yazıda, hastanelerin, eczanelerin ve ecza depolarının ellerinde bulunan söz konusu ilaçların seri numaraları tutanları en kısa süre içerisinde firmalara iade etmeleri istendi. (AA )

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