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Yaşam

3 hayatı bu not kurtardı: Eşim gazı açtı, hepimizi öldürecek!

Eşi tarafından 'ölüm'le tehdit edilen Mine K., yazdığı notu balkondan aşağı attı

24 Eylül 2017 12:07

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, "kıskançlık" yüzünden çıktığı öne sürülen tartışma sırasında Mehmet K., mutfak türünün gazını açıp elindeki çakmağı yakarak eşi Mine K. ile biri 3, diğeri 2 aylık çocuklarını öldürmekle tehdit etti. Bunun üzerine Mine K., kağıt parçalarına "Eşim gazı açtı, hepimizi öldürecek, kurtarın.", "Mutfakta gaz açık, her yer kokuyor, gizli girsinler eve, kapı kilitli, gelen olursa çakmağı yakarım diyor" yazarak balkondan attı. 

Habertürk'te yer alan habere göre; notlardan birini apartmana gelen beyaz eşya servisinin çalışanları buldu. Servisçilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tüpteki sızıntı nedeniyle çevreyi yoğun gaz kokusu kapladı, çocuk ve annesinin balkona girip çıkması dikkati çekti. İkna çabaları başarısız olunca polis ve itfaiye ekipleri, balkona uzattıkları itfaiye aracının merdivenine çıkarak çocuk ve bebeği kurtardı. Eve giren ekipler, kendisini mutfağa kilitleyerek sinir krizi geçiren Mehmet K.'yi, kapıyı balyozla kırarak etkisiz hale getirdi.

Kelepçelenen Mehmet K., polis ekiplerince güçlükle aşağı indirilip ambulansa bindirildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından evden çıkan anne ve çocukları, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü. Mehmet K.'nin de hastaneye götürüldüğü, tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

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