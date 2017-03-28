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Yaşam

3. havalimanının torbacısı aranıyor

Baskın esnasında evde bulunmayan şüpheli Ş.A.’yı yakalama çalışmaları devam ediyor

28 Mart 2017 18:46

Jandarma ekipleri, Esenler'de inşaat işçilerine uyuşturucu sattığı tespit edilen bir şahsın evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor. Söz konusu şahsın özellikle 3. havalimanında çalışanlara uyuşturucu sattığı belirtildi.

Hürriyet'in haberine göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenler’de Ş.A. isimli bir şahsın Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden temin ettiği uyuşturucu maddeyi 3’üncü havalimanı inşaatında çalışan şahıslara sattığını tespit etti. Bunun üzerine teknik ve fiziki takip başlatan jandarma ekipleri, Ş.A.'nın yaşadığı eve operasyon düzenledi.

'İmla' isimli narkotik köpeğin de katıldığı operasyonda evde yapılan aramalarda, evin çeşitli yerlerine saklanmış halde 1 kilo 517 gram eroin, 6 bin 360 TL satıştan elde edilen nakit para, 1 adet 9 mm. çapında seri numarasız Pietro Baretta marka tabanca, 1 adet 9 mm. çapında tabancaya ait şarjör, 12 adet 9 mm. çapında MKE ibareli fişek ile 1 adet dijital hassas tartı ele geçirildi. Baskın esnasında evde bulunmayan şüpheli Ş.A.’yı yakalama çalışmaları devam ediyor.

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