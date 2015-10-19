3. Havalimanı'nın ilk etabına garanti DHMİ'den

3. Havalimanının ilk etabı için 4.5 milyar Euro’luk finansman paketi tamamlandı. Anlaşmanın finansmanında en büyük pay, 3 kamu bankasına ait. Havalimanı için gelir garantisini Hazine değil, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verecek. 12 yıl için DHMİ’nin verdiği gelir garantisi toplam 6.3 milyar Euro olacak.

Hürriyet’ten Hülya Güler imzalı habere göre; ihalesi Mayıs 2013’te gerçekleşen Türkiye’nin en büyük altyapı projesi 3. Havalimanı’nın ilk etabı için gerekli 4.5 milyar Euro’luk finansman paketi anlaşması imzalandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da katılımı ile imzalanan kredi anlaşmasında 3’ü kamu ve 3’ü de özel olmak üzere toplam 6 Türk bankası yer aldı. 1 milyar 480 milyon Euro ile aslan payını Ziraat Bankası’nın üstlendiği kredi paketine Halkbank ve Vakıfbank 960’ar milyon Euro, Denizbank 500 milyon Euro, Garanti ve Finansbank da 300’er milyon Euro ile katıldı.

4 yılı geri ödemesiz 16 yıllık kredi

Türkiye’de sıfırdan gerçekleştirilen bir altyapı projesine verilen en büyük kredi olma özelliği taşıyan finansman paketinin vadesi 4 yılı geri ödemesiz toplam 16 yıl olarak belirlendi. Kredi paketinin ilk 4 yılı için yıllık yüzde 4.25 faiz alınacak. Sonraki 6 yıl içinde yine yıllık yüzde 4.25 faiz belirlenirken, son 6 yılın faiz oranı farklı tutuldu. İlk etabının 29 Ekim 2017’de tamamlanıp hizmete açılması hedeflenen projeyi üstlenen Limak-Cengiz-Mapa-Kolin-Kalyon konsorsiyumu da ilk etap için 1.5 milyar Euro özkaynak koyacak. Finansman paketinin bir diğer özelliği de, Türk Hukuku’na göre hazırlanması. Anlaşmazlık durumunda tahkim merkezi olarak İstanbul belirlendi. İstanbul bu büyüklükteki bir paket için tahkim yeri olarak ilk kez belirlenmiş oldu.

4.5 milyar Euro’luk paket için diğer karayolu projelerinde olduğu gibi Hazine garantisi söz konusu değil. Bu projede Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) yolcu sayısı garantisi söz konusu. Yani projede sözleşmenin iptal olması ya da farklı bir beklenmedik durumun söz konusu olması halinde borcu DHMİ üstlenecek. Bu durumda bankaların sağladığı kredi garanti altına alınırken, konsorsiyumun koyduğu özkaynak yanmış olacak.

Kredi paketinde Hazine hiçbir şekilde taraf değil. Beklenenin üzerinde yolcu gelmesi halinde ise elde edilen gelirin tamamı devlete gidecek. Projeye yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre 12 yıl için DHMİ’nin verdiği gelir garantisi toplam 6.3 milyar Euro. Konsorsiyumun ise bu süre içinde devlete vereceği kira toplam 13.2 milyar Euro.