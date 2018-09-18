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3. Havalimanı'ndaki eylem: 28 kişiye tutuklama istemi

 Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL, (DHA)  3

18 Eylül 2018 19:55

 Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL, (DHA)  3. Havalimanı inşaatında çıkan olaylarda gözaltına alınan işçilerden 28\'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 
3. Havalimanı inşaatında geçtiğimiz günlerde çıkan olaylarda çok sayıda işçi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 43 kişi  bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi\'ne sevk edildi. 15 kişi adli kontrol, 28 kişi ise \"Kamu Malına Zarar Verme\", \"Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu\'na muhalefet\", \"Polise Mukavemet\", \"İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali\" suçlarından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 

 

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