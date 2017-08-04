3. Havalimanına ormanlık alan yetmedi; inşaat şirketleri 2 köyden kumtaşı çıkarmak için başvurdu

İstanbul’daki tartışmalı 3. Havalimanı projesine çevredeki ormanlık alan yetmiyor. İnşaat şirketleri malzeme ihtiyacı gerekçesiyle Işıklı ve Ağaçlı köylerinde ormanlık alanda kumtaşı çıkarmak için hükümete başvurdu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Cengiz - MAPA - Limak - Kolin - Kalyon Ortak Girişim Grubu trafından işletilen İGA Havalimanı İşletmesi, 3. havalimanına malzeme ihtiyacı gerekçesiyle Işıklı ve Ağaçlı Köyü’nde ormanlık alanda kumtaşı çıkarmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurdu. Şirket toplam 40 hektarlık orman arazisinde patlatma yöntemiyle çalışacak.

Eyüp, Ağaçlı ve Çiftalan mahalleleri sınırında işletilmekte olan bir taşocağı kapasitesini 2 kat arttırmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuruda bulunmasının hemen ardından Ağaçlı ve Işıklı köylerine yeni taş ocakları açılması için önceki gün başvuruda bulunularak Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı.

Patlayıcı madde kullanılacak

İGA Havalimanı işletmesi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yapılan 2 başvuru özetle şöyle:

Işıklar Köyü için 24.4 hektarlık orman arazisinde yapılan başvuru dosyasına göre 3. havalimanına kumtaşı üretimi yapılacak. İş makineleri ve patlayıcı madde kullanılarak delme patlatma yöntemi kullanılacak. Havaalanı inşaatının tamamlanmasının ardından faaliyet sona erecek. Proje alanına en yakın yerleşim birimi 700 metre mesafedeki Çiçekçiler Mahallesi. Göktürk 2 km, Işıklar 3.5 km mesafede. Sahaya Hasdal - Kemerburgaz yolundan yaklaşık 1.8 km’lik orman yoluyla ulaşılması planlanıyor.

Ağaçlı Köyü için ise 20.48 hektarlık orman arazisinde patlayıcı madde kullanılarak delme patlatma yöntemi kullanılacak. Elde edilen malzemenin tamamı 3. havalimanı kapsamında kullanılacak. Havaalanı inşaatının tamamlanmasının ardından ocağın faaliyeti sona erecek. Proje alanına en yakın yerleşim birimi 1.5 km mesafedeki Ağaçlı Köyü. Odayeri 1.6 km, Çiftalan 1.7 km mesafede. Sahaya Odayeri - Ağaçlı yolundan yaklaşık 2 km’lik orman yolu ile sahaya ulaşılması planlanıyor.