3. havalimanına gidecek İETT hatları belli oldu

İstanbul 3. havalimanının 29 Ekim'de yapılacak resmi açılışına günler kala ulaşım detayları da netleşmeye başladı. Buna göre İETT' nin havalimanına gidecek otobüslerinin hatları ve durakları belli oldu.

3. havalimanı-Mecidiyeköy arasında gerçekleştirilecek H2 hattı sırasıyla Mecidiyeköy Metrobüs, Çağlayan, Nurtepe, Hasdal, Kemer Yolu, Orman Yolu, Kıyı Emniyeti ve İhsaniye Kavşağı'ndan geçerek, Yeni Havalimanına ulaşacak.

H3 Yeni Havalimanı-Halkalı hattı ise Gümrük, 4.Cadde, Rumeliler, Atatürk Mahallesi, Demirciler Sitesi' nden geçerek Yeni Havalimanı'na ulaşırken en az durağa sahip hat olan H4 Yeni Havalimanı-Atatürk Havalimanı hattı Atatürk Havalimanı, Bahçeşehir Metrokent' ten geçerek 3. havalimanına ulaşacak.