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Yaşam

3. havalimanına gidecek İETT hatları belli oldu

İstanbul 3. havalimanının resmi açılışına günler kala, havalimanına ulaşımı sağlayacak İETT hatları ve durakları belli oldu

27 Ekim 2018 00:19

İstanbul 3. havalimanının 29 Ekim'de yapılacak resmi açılışına günler kala ulaşım detayları da netleşmeye başladı. Buna göre İETT' nin havalimanına gidecek otobüslerinin  hatları ve durakları belli oldu.

3. havalimanı-Mecidiyeköy arasında gerçekleştirilecek H2 hattı sırasıyla Mecidiyeköy Metrobüs, Çağlayan, Nurtepe, Hasdal, Kemer Yolu, Orman Yolu, Kıyı Emniyeti ve İhsaniye Kavşağı'ndan geçerek, Yeni Havalimanına ulaşacak.

H3 Yeni Havalimanı-Halkalı hattı ise Gümrük, 4.Cadde, Rumeliler, Atatürk Mahallesi, Demirciler Sitesi' nden geçerek Yeni Havalimanı'na ulaşırken en az durağa sahip hat olan  H4 Yeni Havalimanı-Atatürk Havalimanı hattı  Atatürk Havalimanı, Bahçeşehir Metrokent' ten geçerek 3. havalimanına ulaşacak.

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