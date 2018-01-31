3. havalimanına eklenen liman projesi için Çevre Bakanlığı, "ÇED'e gerek yok" dedi!

İnşaatı devam eden 3. havalimanı projesine eklenen liman projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı proje kapsamında 15 bin metrekare ilave dolgu alanına ilişkin olarak “Çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir” kararı verdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, doğa tahribatıyla inşaatı devam eden 3. havalimanı projesine eklenen liman projesi genişletilmesi Çevresel Etki Değerlendirmesi’ne (ÇED) tabi olmayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı proje kapsamında 15 bin metrekare ilave dolgu alanına ilişkin “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı verdi.

Cengiz-Mapa-Limak-Kolin- Kalyon ortaklığıyla kurulan İGA şirketi, 28 Aralık’ta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 3. Havalimanı kıyı dolgu projesi için başvurmuştu. “İstanbul Yeni Havalimanı İkmal Terminali İlave Dolgu Proje” dosyasına göre “kara alanı ile bağlantı sağlayacak dolgu alanı, yanaşma ve bağlama yapacak gemilerin kötü hava şartlarında korunabileceği doğu dalgakıranı ile batı dalgakıranı, kuru yük ve genel kargo gemilerinin yanaşabileceği bir rıhtım ve sıvı yük gemilerinin yanaşma ve bağlanması için bir dolfen tipi iskele” yapılacak.

Proje kapsamında 87 bin 757 metreküp dolgu yaklaşık 6 aylık bir zaman diliminde ve 15 bin metrekarelik bir alanda yapılacak. Ayrıca dosyada “Projedeki batı dalgakıranı o lokasyondaki zayıf zemin karakterinden ötürü stabilite problemlerine karşı önlem olarak 35 metre kuzeye ötelenmiş ve değişiklik yapılmıştır” denildi. Yani değişiklikle birlikte 550 metre olarak yapımı hesaplanan doğu dalgakıranı da 100 metre uzatılarak 650 metre olacak.

Balıklar etkilenecek

Dosyanın çevresel etkiler bölümünde ise “Dolgu sırasında oluşacak bulanıklık, ışık geçirgenliğini azaltacağı için fitoplanktonik organizmaların gelişimi açısından istenmeyen bir durum yaratacaktır. Bulanıklık nedeniyle özellikle balık türlerinde solunum güçlüğü görülecek olsa da bu etki popülasyonların genelini etkilemeyecek ve ihmal edilebilecek düzeyde olacak” deniliyor.

Deniz dibi canlıları üzerinde inşaat aşamasında yıkıcı bir etki yaratılacağı da anlatılan bölümde “İnşaat sırasında meydana gelebilecek habitat bozulmaları geçici bir etki yaratacak olup zamanla sistem kendini yenileyerek sağlıklı deniz ekosistemi tekrar kurulacak” ifadelerine yer verilmişti. Proje başvuru dosyasını inceleyen Bakanlık tüm bu sürece karşın önceki gün proje hakkında “ÇED gerekli değildir” kararı verdiğini duyurdu.