3. havalimanı projesine ham madde yetmiyor; kapasite artışı için 3 kat fazla alan talep edildi!

Cengiz Holding, 3’üncü havalimanına malzeme üretmek için istediği 24 hektarlık araziyle yetinmedi. Holding, “ÇED gerekli değildir” kararı aldırdığı alanın 3 katı fazlası için izin istedi.

Cumhuriyet gazetesinden Hazal ocak'ın haberi şöyle: İstanbul’da yapımı süren 3. havalimanı projesine hammadde yetmiyor. Cengiz- Mapa-Limak-Kolin-Kalyon ortaklığı ile kurulan İGA Havalimanı A.Ş, 3. havalimanına malzeme üretmek amacıyla kurulması planlanan maden ocağını 3 katına çıkarıyor. Alanda patlatma yöntemiyle çalışılacak. Projeye Göktürk Göleti Tabiat Parkı kuş uçuşu 600 metre mesafede yer alıyor.

İnşaat şirketlerinin, 3. havalimanına malzeme ihtiyacı gerekçesiyle Işıklı ve Ağaçlı köylerinde ormanlık alanda kumtaşı çıkarma isteği bitmiyor. Şimdi de taş ocaklarının kapasite artışını yapmak için başvurular yapılıyor.

İGA Havalimanı AŞ, 3. havalimanı projesine malzeme üretmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Işıklar köyündeki ormanlık alanda 24 hektarlık arazi için “ÇED gerekli değildir” kararı aldı. Şirket sahadan malzeme alımı yapmaya başladı ancak tesisi henüz kurmadı. Şirket, şimdi de 24 hektarın yetmediğini belirterek bakanlığa kapasite artışı istemiyle yeni bir başvuru yaptı.

“ÇED Gerekli değildir kararı” aldığı alanın 3 katı fazlası için izin istedi. Toplam 99,26 hektarlık ruhsatlı alanın tamamında malzeme üretimi yapılması planlanıyor. Alanda patlatma ve açık işletme yöntemi kullanılacak. Ayrıca 1 adet olarak planlanan ve henüz kurulmayan tesis sayısı da 4 adede çıkarılmak isteniyor. Projenin inceleme ve değerlendirme toplantısı 12 Eylül’de gerçekleşecek.

Tabiat Parkı’na kuş uçuşu 600 metre

Proje alanı Çiçekçiler Mahallesi’ne 1 km, Göktürk’e 2 km, Işıklar köyüne ise 3 km uzaklıkta. Proje kapsamında üretilen malzemenin tamamı 3. havalimanında kullanılacak. Ocağın havalimanı inşaatının tamamlanmasının ardından faaliyetine son verileceği belirtildi. Proje alanına en yakın korunan alanı kuş uçuşuyla 600 metre mesafede yer alan Göktürk Göleti Tabiat Parkı.