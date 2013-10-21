'3. havalimanı, kuş yolları üzerinde olsa da yapılacak'

Vodafone İstanbul Maratonu'nun Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, bayram süresince Esenler Otogarı'ndaki sıkıntıların hatırlatılması üzerine, "Yapıldığı tarihi düşünmek lazım. İstanbul 'daki otogar 6 milyonlarda (nüfus) yapılan bir otogar. Bu otogar günümüzdeki şehre yeterli değil. Bizim esasında ulaşım master planlarında öngördüğümüz cep otogarları başta olmak üzere, yeni alanlar tespitlerimiz var. Harem'in kaldırılması, kent içi yoğunluğun verdiği baskıyı kaldırmak için çalışmalarımız var. Otogarın işletmesi belediyemizde değil, ihaleyle verildiği için bizim orada bir katkımız söz konusu değil" dedi.

'Metro için kesenin ağzını açtık'

Metro seferberliği başlattıklarını anlatan Topbaş, "Dünyanın bütün kentlerinin birinci problemi mobilite. Yani ulaşım ile ilgili problem. Bütün kentler bunu çözmeye çalışıyor. Biz de yatırımlarımızın büyük bölümü ulaşıma ayırdık. Başta metrolarla ilgili kesenin ağzını açtık. Metro deyince akan sular duruyor. Bütün yatırımlarımızı metroya yönelttik. Seferberlik diyeceğimiz tarzda çalışmamız var" şeklinde konuştu.

'Kuşların göç yolu da olsa yapacağız'

3. havalimanının kuş yolları üzerinde yapılacağına ilişkin kaygılara da cevap veren Topbaş, "Kuş yolu üzerinde derken tek noktadan bakıyoruz. Türkiye 'nin bulunduğu orta iklim kuşağı ve coğrafya konumu itibariyle bir çok iklimlerin odak noktasında. Geçiş noktası olduğu doğru. Hava akımları göç yolları var bunlar bir gerçek. Çamlıca'da da kuş geçişlerini gözetleme kulelerimiz var. Buna mecbursanız bunu yapmak zorundasınız. Başka türlü imkan yoksa. Bu kaçınılmazdır, yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

'3. köprü Cumhuriyet'e en büyük armağandır'

29 Ekim tarihinde açılacak Marmaray ile ilgili soruları da cevaplayan Topbaş, hattın ilk önce Ayrılıkçeşme ve Kazlıçeşme arasında faaliyete geçeceğini belirtti. Topbaş, bu noktalara gelecek yolcuların da otobüs sistemleri ile taşınacağını aktardı. Topbaş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Ben özellikle Başbakanımıza teşekkür ediyorum. Asrın projesi dediğimiz kıtaları birleştiren bir proje. Önemli bir proje bu. Büyük bir iş bu. Kente önemli bir katkı. En doğudan en batıya bir ulaşım aksı oluşurken, kent içi ulaşımında saatte 150 bin yolcu kapasitesi münasebetiyle köprülerdeki yoğunluğu bir nebze azaltacağına inanıyorum. Kentteki hareketlilik artığı için bizim bu tür geçişlere ihtiyacımız var. 3. köprüdeki raylı sistem gelecekte devreye girecektir. Bu projeyi Cumhuriyet'e en büyük armağan olarak düşünüyorum."

'Bireysel araç kullanımını azaltacağız'

3. köprü ve havalimanı projelerinin ihtiyacın ürünü olduğunu kaydeden Topbaş, sözlerini şöyle tamamladı: "Dünya nüfusu 7 milyarlarda, 9 a doğru gideceği bahsediliyor. Bütün dünya bunu yaşıyor. Kentlerin bu yoğunlukta daha rahat bir yaşam sürmesi için de yöneticilerin de bir takım adım atması gerekiyor. Geçmişte birinci köprü yapıldı karşı çıkıldı. Belki ikisine birlikte başlansaydı daha rahat olurdu. Durup dururken köprü yapalım diye yapılmaz ki. Bir ihtiyaç varsa yapıyorsun., Atatürk havalimanını yapan Hayati Tabanlıoğlu proje hocamdı. 73'lerde kendisini ziyarete gittiğimizde, bize 3 milyon kapasiteli bir havaalanı diye bahsettiğinde burası 2.5 milyonluk şehir. Nasıl 3 milyon dediğimizde bugün 40 milyonlara yaklaştı ve yetmiyordu. Bugün yüz milyonluk havaalanı diyoruz biz. Afaki geliyor ama belki gelecekte yetmeyecek. Bu projeler kent yaşamını kolaylaştıracak önemli projelerdir. Doğru projeler yapılması gerekendir. Bireysel araçlarla günlük hareketlilik devam ettikçe işte bu trafikteki kaoslar devam eder. Bunun çözümü metro ağırlıklı. Toplu taşımayı kaliteli konforlu hale getirirseniz bireysel araç kullanmaz insanlar. Artık dünya böyle. Paris'te böyle, Barcelona'da böyle. Açtığımız metro hatlarında insanlar teşekkür ediyor."