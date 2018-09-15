"3. havalimanı işçileri 'Tahta kurusuyla yaşamak istemiyoruz' diyor; daha insani bir talep olabilir mi?"

HDP İstanbul Milletvekili Erkan Baş, kötü çalışma şartları ve haklarını alamadıkları için cuma günü eylem başlatmalarının ardından gece yarısı yüzlercesi gözaltına alınan 3. havalimanı işçileriyla ilgili olarak "Tahta kurusuyla yaşamak istemiyoruz, diyorlar; bundan daha insani bir talep olabilir mi" diye sordu.

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Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre işçilerin bir bölümünün gözaltınd tutulduğu Arnavutköy Jandarma Karakolu önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Baş, işçilerin insanlık dışı koşullara mahkum edildiğini ve bu koşulların son dönemde iyice ağırlaştırıldığını belirtti. Baş, haklarını alamadıkları için iş bıraktıklarını belirttiği gözaltındaki işçilere dair şunları söyledi:



“İşçi arkadaşlarımız alın terlerinin hakkını, çoluk çocuklarının rızkını istiyorlar. En doğal haklarını istediklerini için gerek yönetim gerekse bu yönetimin arkasında duran iktidar işçilere dönük şiddetli bir saldırıda bulunuyor. Dünya tarihine geçen bir şey var. 400’ün üzerinde olduğu söylenen gözaltılar var. Bir şantiyede çalışan işçiler en insani taleplerini istediği için gözaltına alındı. Bunun anlamı açıktır, ‘Biz bu işçilerin karşısındaki patronun yanındayız. Bu patronların çıkarlarını savunmakla görevli buluyoruz’ diyorlar. İşte tam da bu yüzden buradayız. Onlar patronların çıkarlarını savunuyorsa biz de işçilerin haklarını savunuyoruz."

"Özel mülkü korumak Türkiye jandarmasının görevi midir?"

Şantiye alanına girişlerinin jandarma tarafından engellendiğine değinen Baş, “Burası özel mülktür giremezsiniz’ diyorlar. Biz de diyoruz ki; özel mülkü korumak Türkiye jandarmasının görevi midir? Devletin görevi kamunun, halkın yararını korumaktır. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz, bu engelleniyor. Karakolda bulunan gözaltındaki arkadaşlarımızı görmemiz engelleniyor. Yüzlerce kişi gözaltına alınmış, milletvekillerini kapıdan içeri sokmuyorlar. Valiyle temas etmeye çalışıyoruz, telefonlara çıkmıyor. Kapıda uzman çavuşlar; ‘Bize emir geldi, içeri alamayız’ diyor. Açıkça söylüyoruz; Kanunsuz emirleri uygulayanlar suç işliyor. Hepsi hakkında suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

Baş, şöyle devam etti: “Tahta kurusuyla yaşamak istemiyoruz. Bundan daha insani bir talep olabilir mi? İnsan gibi yemek yemek, insan gibi yerlerde yatmak istiyoruz. Bu talepler suç değildir. Bunları yerine getirmeyen patron suç işliyor. Gözaltına alınan işçiler, patronların otobüsleriyle karakola getiriliyor. Bundan daha açık bir patron-devlet işbirliği örneği olabilir mi? Biz elimizden ne geliyorsa onu yapmaya devam edeceğiz.”