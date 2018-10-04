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3. havalimanı inşaatında çalışan 6 işçi daha tutuklandı

İşçilere yönelik operasyonlarda daha önce 27 kişi tutuklanmıştı

04 Ekim 2018 22:28

İstanbul'daki yeni havalimanı inşaatında çalışan ve kötü çalışma koşullarına dikkat çekmek için eylem yapan işçilerden 6'sı daha tutuklandı.

Dün akşam işçi koğuşları basılarak, bir grup işçi gözaltına alındı. Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde ifade veren işçiler tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, işçilerin tutuklanmasına karar verdi.

Twitter'dan açıklama yapan İnşaat-İş Sendikası, işçilerin soyadlarını öğrenemediklerini ancak isimlerinin "Bilal, Diyar, İbrahim, Mehmet Nuri, Mustafa ve Yusuf" olduğunu aktardı.

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